В Ливане от взрыва танкера погибли люди

В Ливане взорвался танкер, по меньшей мере 20 человек погибли.
"Наши команды транспортировали в районные больницы 20 тел погибших и более семи раненых в результате взрыва танкера в Аккари", - сообщил ливанский Красный Крест, пишет ТСН
Помощь раненым оказывают 22 команды организации.
Телеканал Al Arabiya сообщал, что в результате взрыва танкера в районе Аккари ранения получили около 100 человек.
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