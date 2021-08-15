В Ливане от взрыва танкера погибли люди

Трагедия произошла на северо-западе Ливана.

В Ливане взорвался танкер, по меньшей мере 20 человек погибли.

"Наши команды транспортировали в районные больницы 20 тел погибших и более семи раненых в результате взрыва танкера в Аккари", - сообщил ливанский Красный Крест, пишет ТСН

Помощь раненым оказывают 22 команды организации.

Телеканал Al Arabiya сообщал, что в результате взрыва танкера в районе Аккари ранения получили около 100 человек.

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