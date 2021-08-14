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суббота, 14 августа 2021 21:20

В Китае огромная волна смыла в море группу отдыхающих: 10 погибших

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В Китае огромная волна смыла в море группу отдыхающих: 10 погибших
Детали происшествия выясняет полиция. Фото: Pixabay

В районе города Чжанчжоу в провинции Фуцзянь на востоке Китая сильная волна смыла в море группу местных жителей. Всего волна унесла 17 человек, сообщает Синьхуа.

Шесть человек удалось спасти. 10 погибли, один человек числится пропавшим без вести. Его поиски продолжаются.

Все пострадавшие отдыхали на пляже. Детали происшествия выясняет полиция.

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В Турции после лесных пожаров начались наводнения. В результате стихии погибли 27 человек.

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