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вторник, 22 июня 2021 13:19

В Литве задержали более полсотни беженцев, которые нелегально пересекли границу с Беларусью

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В Литве задержали более полсотни беженцев, которые нелегально пересекли границу с Беларусью
Со стороны Беларуси незаконно пересекли границу 58 беженцев. Фото: leesider.livejournal.com

Литовские пограничники в течение суток 21 июня и в ночь на вторник 22 июня задержали 58 человек, которые пытались незаконно пересечь границу со стороны Беларуси.

Об этом сообщило издание "Радио Свобода" со ссылкой на пограничную службу Литвы.

54 из задержанных - граждане Ирака, еще четверо из Шри-Ланки. Они перешли границу в Игналинском районе Литвы.

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Первую группу из 12 человек задержали днем ​​21 июня, они имели документы граждан Ирака. Вторая группа пересекла границу после полуночи во вторник. В ней было 42 человек без документов, но они также назвались иракцами.

Утром 22 июня задержали третью группу из четырех человек без документов, утверждают, что они из Шри-Ланки.

Все задержанные попросили убежища в Литве.

Литва рассматривает возможность строительства ограждения на границе с Беларусью. Глава МВД страны Агне Билотайте оценила, что инвестиции могут составить €15 млн. Граница между странами длиной почти 680 км. Но огородили пока участок в менее 80 км. Более 90 км границы вообще нельзя огородить, потому что она пересекает озера, болота и реки. Литовцы намерены построить 508 км специального забора, оборудованного датчиками движения и камерами.

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