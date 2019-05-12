В Литве выбирают нового президента

Действующий президент Литвы Даля Грибаускайте покинет пост в июне. Фото: УНІАН

В Литве, 12 мая, начались выборы президента. За пост главы страны соревнуются девять кандидатов.

Действующий президент Даля Грибаускайте покинет пост в июне после двух каденций, пишет Deutsche Welle

По данным опросов, наибольшие шансы стать президентом Литвы имеют три кандидата - действующий премьер-министр страны Саулюс Сквернялис, бывшая министер финансов Ингрида Шимоните или экономист Гитанас Науседа.

Право голоса на выборах имеют 2 млн 472 тысяч 405 граждан Литвы.

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Литва - член НАТО. Ее президент Даля Грибаускайте неоднократно выступала в поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.