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воскресенье, 04 июля 2021 00:20

В Литве пограничники открыли огонь на границе с Беларусью

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В Литве пограничники открыли огонь на границе с Беларусью

В Литве пограничники задержали 116 нелегальных мигрантов на границе с Беларусью: при попытке сопротивления им пришлось открыть предупредительный огонь и применить слезоточивый газ.

Об этом сообщает Служба охраны государственной границы Литвы. В частности, 111 мигрантов задержали в муниципалитете Друскининкай. По предварительным данным, среди этих людей есть граждане разных стран, их личности установлены.

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Как пишут в службе, во время одного задержания, восемь мигрантов вели агрессивно, пытались атаковать патрули и сопротивлялись. Так, против них применили слезоточивый газ и осуществили два предупредительных выстрела в воздух. Лиц, которые оказывали сопротивление, положили на землю и надели на них наручники.

Литовские пограничники в течение суток 21 июня и в ночь на вторник 22 июня задержали 58 человек, которые пытались незаконно пересечь границу со стороны Беларуси.

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