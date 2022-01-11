В Латвии задержали двух человек по подозрению в многолетнем шпионаже на Россию

Мужчин подозревают в сотрудничестве с разведкой России. Фото: Pexels

Служба государственной безопасности Латвии и военная разведка задержали двух человек по подозрению в многолетнем шпионаже в Россию.

Подозреваемых арестовали в 2021 году в рамках двух уголовных процессов, передает Delfi.

В СГБ говорят, что они встречались с представителями военной разведки на территории России.

30 декабря спецслужба передала в прокуратуру материалы одного уголовного дела с просьбой возбудить уголовное преследование одного подозреваемого.

Следствие считает, что он использовал установленные в ходе профессиональной деятельности контакты для получения, обобщения, анализа и передачи российской военной разведке информации о боевых возможностях, процедурах, планах и обучении вооруженных сил Латвии, об оборонных закупках и расширенном контингенте НАТО на территории страны.

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Фигуранта второго уголовного дела подозревают в многолетнем сотрудничестве с российской военной разведкой, предоставлении информации, касающейся военных интересов России.

Контрразведка Службы безопасности Украины с 2014-го нейтрализовала более 30 агентурных сетей Российской Федерации. Более 180 преступников осудили за государственную измену и шпионаж. Также разоблачила более 20 кадровых работников российской разведки, работавших в Украине под прикрытием должностей дипломатов РФ. Их объявили персонами нон грата.