В крупнейшем городе Бразилии отменили карнавал

Карнавал в Сан-Паулу перенесли из-за коронавируса. Фото: REUTERS

В крупнейшем городе Бразилии - Сан-Паулу - из-за пандемии коронавируса решили перенести карнавал.

Мероприятие было запланировано на февраль 2021, сообщает AFP.

"Как школы самбы, так и организаторы карнавальных вечеринок понимают, что организовать карнавал в феврале следующего года невозможно", - заявил мэр города Бруно Ковас.

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Он не назвал новой возможной даты проведения карнавала. Однако не исключил, что это будет конец мая или начало июля следующего года.

В Рио-де-Жанейро, где проходит крупнейший карнавал в Бразилии, также рассматривают возможность переноса праздника.

Бразилия занимает второе место в мире по числу инфицированных коронавирусом и умерших от осложнений, вызванных им. Правительство страны прекратило публиковать данные об общем количестве смертей и заражений коронавирусом. Сан-Паулу является эпицентром заболевания в стране - на город приходится почти четверть жертв.