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понедельник, 31 января 2022 12:18

В Кремле отреагировали на возможную конфискацию российской собственности в Британии

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В Кремле отреагировали на возможную конфискацию российской собственности в Британии
Песков обвинил Лондон в накачке напряженности. Фото: Reuters

Спикер президента России Дмитрий Песков назвал тревожной информацию о возможной конфискации российской собственности в Великобритании.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Это очень тревожные заявления из Лондона. Я думаю, они тревожны не только для нас, для наших компаний, это демонстрирует непредсказуемость Лондона, это повод для серьезной обеспокоенности международных финансовых и бизнес-структур", - сказал Песков.

Он заявил, что "англосаксы изрядно накачивают напряженность на европейском континенте".

"Здесь нам, европейцам, есть, о чем задуматься. Когда, например, страна, которая находится за пределами нашего континента, нагнетает напряженность у нас дома, это не верно, и до тех пор пока мы, европейцы, не поймем, что это нам всем вредит, думаю, ситуацию вряд ли удастся исправить", – сказал Песков.

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Представитель пообещал, что Кремль будет действовать в ответ, если санкции примут.

Великобритания разрабатывает законопроект, позволяющий вводить санкции против любых организаций и лиц из Российской Федерации. Его представят в британском парламенте на следующей неделе, сообщает глава Министерства иностранных дел страны Лиз Трасс.

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