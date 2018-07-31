В Кремле отреагировали на новые санкции за Керченский мост

Представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала новые санкции за Керченский мост

Представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала введение ЕС санкций против компаний, которые строили Керченский мост.

Новые санкции являются подрывной политикой, направленной против жителей Крыма, заявила она во время брифинга.

"Запад действует последовательно: поощряют тех, кто занимается энергетической блокадой Крыму и преследуют тех, кто строит объекты общественной инфраструктуры. Это подрывная политика, направленная против жителей Крыма", - заявила представитель Кремля.

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С 31 июля Евросоюз ввел санкции в отношении 6 компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста. Под них попали 2 компании Аркадия Ротенберга - ОАО "Мостотрест" (MOEX: MSTT) и ООО "Стройгазмонтаж". Эти компании ранее уже были включены в американский список санкций. Также под санкции ЕС попали АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", АО "Судостроительный завод" Залив ", ООО" Стройгазмонтаж - Мост ", вологодское АО" ВАД ".