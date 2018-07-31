"Сделаем из Крыма остров" - военный рассказал о наступление русских

Крым превратят в остров для остановки агрессора из Кремля. Фото depo.ua

Если Россия начнет полномасштабное наступление с территории полуострова Крым, Украина может взорвать Перекопский перешеек, чтобы остановить агрессора.

"Я вообще в случае любой угрозы рассчитываю исключительно на силовые структуры, а больше всего - на ВСУ. Это самый надежный "депозит" на сегодня. Феноменальный вклад. Потому что в случае открытой агрессии армия приложит максимум усилий, чтобы сдержать наступление, контролировать ситуацию, не пропуская врага дальше", - подчеркнул Андрей Рымарук, экс-военный и волонтер фонда "Вернись живым", сообщает "Обозреватель".

По его мнению, Украина готова к любому развитию событий. И больше не позволит безнаказанно захватывать свои территории.

"Например - юг страны. Если даже Россия надумает ворваться в район Херсонской и Запорожской областей и пойдет в наступление со стороны Мариуполя - надежда только на армию. Наступать морем - суицид. Через Крымский перешеек? Тоже самоубийство. Разве что они нас хотят заставить ударить по ним при атаке так сильно, что полуостров превратится в остров", - отметил Рымарук.

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ФСБ России задержала на административной границе с оккупированным Крымом гражданина Украины, пытавшегося попасть на полуостров с якобы боеприпасами в рюкзаке. Россияне уточнили, что мужчина направлялся в оккупированный Крым через пешеходный пропускной пункт "Джанкой".