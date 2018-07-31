ЕС наложил санкции на компании, которые строили Керченский мост

Автор: iPress.ua ЕС ввел санкции на 6 компаний, которые строили Керченский мост

Евросоюз ввел санкции в отношении шести компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.

С 31 июля во европейскими санкциями находятся две компании Аркадия Ротенберга - ОАО "Мостотрест" (MOEX: MSTT) и ООО "Стройгазмонтаж", говорится в официальном журнале ЕС.

Эти компании ранее уже были включены в американский список санкций.

Также под санкции ЕС попали АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", АО "Судостроительный завод "Залив", ООО "Стройгазмонтаж - Мост", вологодское АО "ВАД".

В мотивировочной части решения о введении санкций говорится, что строительство моста и его официальное открытие в мае этого года были "ключевыми символическими шагами в консолидации Россией контроля над незаконно аннексирована Крымом и Севастополем и дальнейшей изоляции полуострова от Украины".

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