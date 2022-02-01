В Кремле опровергли, что ответили США на их реакцию о "гарантиях безопасности"

Россия еще никак не отреагировала на письмо США о "гарантиях безопасности" - Песков. Фото: Reuters

Россия пока не подготовила официальную реакцию на ответ США о так называемых "гарантиях безопасности" от РФ. Когда она будет - неизвестно.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 февраля, передает "Интерфакс".

Во время общения с журналистами Пескова попросили подтвердить заявление Госдепартамента США о том, что Америка получила от России реакцию на письменные ответы Москве.

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"Нет. Там возникла путаница. Это были другие соображения, немного о другой проблематике. Пока основной ответ РФ на главную тему, наверное, нынешних дней, не передали. Этот ответ готовится", - сказал Песков.

По его словам, Владимир Путин может затронуть эту тему во время пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

26 января США предоставили России письменный ответ на требования Москвы о "гарантиях безопасности" в Европе. Также ответили представители НАТО. В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не имеет возражений относительно письменных предложений. Он убеждает, что позиция Киева была учтена. 27 января в России заявили, что у них нет реакции на главный вопрос Кремля о нерасширении НАТО на Восток и размещении ударных вооружений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, некоторые из пунктов письменного ответа Вашингтона дают повод для дальнейшего серьезного разговора.