В Кремле не исключают развертывания войск в Венесуэле или на Кубе

Рябков намекнул на возможность развертывания военной инфраструктуры. Фото: Pexels

В министерстве иностранных дел России сказали, что не исключают возможности развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе.

Об этом сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

"Не хочу ничего ни подтверждать, ни исключать", - сказал он в ответ на вопрос о развертывании войск.

Добавил, что все зависит от действий американских коллег.

Рябков сказал, что на Россию продолжается "военное давление со стороны США". Кремль допускает меры с участием военно-морского флота, о которых уже говорил президент Владимир Путин.

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Он передал, что в Москве не видят оснований для проведения нового раунда переговоров по гарантиям безопасности с США.

В Женеве состоялась встреча представителей США и России по поводу требований Москвы к Америке и НАТО отступить из Восточной Европы. Это происходит на фоне массового скопления российских войск и техники у украинских границ и угрозы новой российской агрессии.