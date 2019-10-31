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четверг, 31 октября 2019 19:49

В Косово шесть человек обвиняют в изнасиловании школьницы

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В Косово шесть человек обвиняют в изнасиловании школьницы
Среди насильников есть учитель и полицейский. Фото: УНИАН

В Косово шесть человек, среди которых учитель и полицейский, обвиняют в систематическом сексуальном насилии над 16-летней школьницей.

Девушку впервые изнасиловал учитель в 2017 году, тогда ей было 16 лет. Когда пострадавшая обратилась в полицию, ее якобы неоднократно изнасиловал полицейский, который вел расследование. Об этом сообщает ВВС.

Когда девушка забеременела, ее заставили сделать аборт. Учитель и полицейский опровергают обвинения.

Этот случай потряс Косово. Сотни женщин вышли на улицы, требуя справедливости для жертв сексуального насилия.

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Житель Киевской области снимал порноролики с собственными детьми. Видео с участием 5-летнего мальчика и 2-летней девочки продавал на закрытых форумах.

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Дата
31
октября

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