В Косово шесть человек обвиняют в изнасиловании школьницы

Среди насильников есть учитель и полицейский. Фото: УНИАН

В Косово шесть человек, среди которых учитель и полицейский, обвиняют в систематическом сексуальном насилии над 16-летней школьницей.

Девушку впервые изнасиловал учитель в 2017 году, тогда ей было 16 лет. Когда пострадавшая обратилась в полицию, ее якобы неоднократно изнасиловал полицейский, который вел расследование. Об этом сообщает ВВС.

Когда девушка забеременела, ее заставили сделать аборт. Учитель и полицейский опровергают обвинения.

Этот случай потряс Косово. Сотни женщин вышли на улицы, требуя справедливости для жертв сексуального насилия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Донецкой области иностранец убил 14-летнюю девушку

Житель Киевской области снимал порноролики с собственными детьми. Видео с участием 5-летнего мальчика и 2-летней девочки продавал на закрытых форумах.