В Колизее построят новую сцену

Тендер на строительство выиграла одна из итальянских компаний. Фото: Reuters

Внутри римского Колизея до 2023 года построят новую сцену.

Тендер на строительство выиграла итальянская компания Milan Ingegneria, которая занимается проектированием конструкций. Об этом сообщает The Guardian.

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Площадка планируют сделать выдвижным, под ним будут люки и скрытые лифты. Подземные сооружения внизу будут защищены от дождя, их можно будет проветрить, а саму сцену при необходимости - снять

Стоимость возведения сцены - 18,5 миллиона евро. Строительство планируют завершить в течение следующих двух лет.

"Такая сцена уже была до 1800-х годов, но позже ее сняли через археологические раскопки. В 2023 году мы снова увидим величие Колизея на его арене", - рассказал министр культуры Италии Дарио Франческини.

В турецкой провинции Айдын археологи раскопали древнеримскую арену, на которой сражались гладиаторы и дикие животные. Она вмещала 15-20 тыс. Зрителей. Возраст всего комплекса оценили по меньшей мере 1,8 тыс. лет.