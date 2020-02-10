В Китай прибыла группа экспертов ВОЗ со спецзаданием

Специалисты будут исследовать коронавирус 2019 nCoV. Фото: Slovoidilo

В Китай прибыла группа экспертов Всемирной организации здравоохранения для исследования нового коронавируса 2019 nCoV.

Как отмечается, эксперты ВОЗ будут оказывать помощь властям Китая в расследовании причин появления нового типа коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во время пресс-конференци.

"Команда экспертов ВОЗ под руководством (помощника гендиректора - ред.) Брюса Ейлварда только что приехала в Китай, чтобы заложить основы для работы международной группы", - сказал он.

По словам Гебрейесуса, понадобилось около двух недель для согласования с властями Китая разрешения для прибытия экспертов ВОЗ.

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Глава организации отметил, что на данный момент зафиксированы случаи заболевания коронавирусом у людей, которые не посещали Китай и это "может стать искрой, которая станет большим огнем".

Украинцам, которые не подпишут согласие на карантин, в эвакуации из Уханя откажут. Сообщил об этом и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.