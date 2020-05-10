В Китае зафиксирован новый скачок заболевания Covid-19

В Китае обнаружили 14 случаев Covid-19. Фото: pixabay.com

В Китае обнаружили 14 случаев Covid-19 за сутки, один из них произошел в городе Ухань. Там заражений не фиксировали с 3 апреля.

"Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 14 новых подтвержденных случаев коронавируса 9 мая. Это является максимальным показателем с 28 апреля, включая первый случай за более чем месяц в Ухане, где вспышка зафиксировали в конце прошлого года", - пишет Reuters.

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Так, в минувший четверг Китай официально объявил во всех районах страны низкий уровень опасности. 14 новых случаев за сутки представляют собой скачок заболеваний по сравнению с единственным больным, о котором сообщалось ранее.

Стоит отметить, что 11 случаев заражений было обнаружено в городе Шулань в северо-восточной провинции Цзилинь.

Теплая погода не уничтожает коронавирус и не препятствует его распространению. Результаты отдельных исследований свидетельствуют, что риск распространения коронавируса при температуре свыше 25° снижается с каждым градусом лишь на 1,5%. Это разрушает теорию, что летом коронавирусная инфекция исчезнет.