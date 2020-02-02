В Китае зафиксировали вспышку нового гриппа

В Китае еще одна вспышка гриппа. Фото: Корреспондент

В китайской провинции Хунань зафиксирована вспышка птичьего гриппа H5N1.

Заражение пернатых произошло на одной из ферм в районе Шуанцин города Шаоян, сообщает Министерство сельского хозяйства КНР.

Для предотвращения распространения заражения было ликвидировано более 17,8 тысячи домашних птиц.

Пока не известно о случаях заражения человека.

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Напомним, более 11,3 тысячи человек уже заражены коронавирусом. 259 из них умерли.