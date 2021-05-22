В Китае произошла серия землетрясений: есть жертвы

В Китае в течение двух часов произошло четыре землетрясения. Фото: Xinhua

В Китае, в юго-западной провинции Юнан, в течение двух часов произошло четыре землетрясения, мощнее 5 баллов.

Погиб как минимум один человек - мужчина попал под камнепад. Еще два десятка получили ранения, пишет Синьхуа.

"Три человека получили тяжелые травмы, 18 - легкие ранения", - говорится в материале.

В общем от подземных толчков пострадали более 72 тыс. местных жителей. В регионе продолжается спасательная операция.

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1 мая в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. Толчки зафиксировали неподалеку от атомной электростанции "Фукусима", пострадавшей в результате цунами 2011 года.