 
Ексклюзивы
1/5
"Никто не будет создавать запасов, будем жить одним днем" - что происходит с ценами на бензин
"Никто не будет создавать запасов, будем жить одним днем" - что происходит с ценами на бензин
Просмотров: 414
"Дед умер в вагоне" - дважды депортирована крымская татарка поделилась воспоминаниями
"Дед умер в вагоне" - дважды депортирована крымская татарка поделилась воспоминаниями
Просмотров: 225
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Просмотров: 198
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
5 Просмотров: 1215
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
1 Просмотров: 531
Приезжие, предатели и враги украинцев - историки развеяли мифы о крымских татарах
Приезжие, предатели и враги украинцев - историки развеяли мифы о крымских татарах
Просмотров: 783
Каждый третий ВИЧ-инфицированный не знает о болезни. Где и как бесплатно обследоваться
Каждый третий ВИЧ-инфицированный не знает о болезни. Где и как бесплатно обследоваться
Просмотров: 117
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 567
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
1 Просмотров: 1089
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1629
Фото
Все фото
3
7
5
3
4
В Китае почти завершили строительство идентичной копии &quot;Титаника&quot;
В Китае почти завершили строительство идентичной копии "Титаника"
Самый мощный циклон за последние два десятилетия - 150 тыс. человек эвакуировали
Самый мощный циклон за последние два десятилетия - 150 тыс. человек эвакуировали
Исследовали древнее захоронение, вырезанное в скале
Исследовали древнее захоронение, вырезанное в скале
На &quot;Мисс Вселенная&quot; участница из Мьянмы выступила против военной хунты
На "Мисс Вселенная" участница из Мьянмы выступила против военной хунты
С рельс сошли 47 вагонов поезда с опасными химикатами
С рельс сошли 47 вагонов поезда с опасными химикатами
Видео
Все видео
Израиль уничтожил одного из главарей палестинских террористов
Израиль уничтожил одного из главарей палестинских террористов
Авто на скорости въехало в толпу
Авто на скорости въехало в толпу
Израиль ударил по штабу ХАМАС в Секторе Газа. Военные показали видео
Израиль ударил по штабу ХАМАС в Секторе Газа. Военные показали видео
На город обрушились смертельные торнадо
На город обрушились смертельные торнадо
Молния убила стадо из 18 слонов
Молния убила стадо из 18 слонов
Интервью
1/5
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 171
Эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Просмотров: 234
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 567
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 999
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 900
Колонка
17 мая 2021
Просмотров: 531
Оптимістичне фото
– Диким здавалося, коли компанії галасували й вибирали найкрасивіший ракурс для фото біля саркофага. Це ж місце людської біди, – ...
вторник, 18 мая 2021 15:55

В Китае почти завершили строительство идентичной копии "Титаника"
3

  Комментировать

В Китае почти завершили строительство реплики "Титаника".
Фото: CNN
В Китае почти завершили строительство реплики "Титаника".
В Китае почти завершили строительство реплики "Титаника".

В Китае почти закончили строительство копии "Титаника". Реплика корабля имеет идентичный внешний вид снаружи и внутри с оригиналом.

Копию судна создают в провинции Сычуань, пишет CNN.

Стоимость копии оценивают в $153,5 млн, на его производство использовали более 23 тыс. т стали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разломился пополам: самый большой лайнер мира вышел в последнее плавание

Реплику назвали "Непотопляемый Титаник". Размеры соответствуют размерам оригинального корабля - 269 м в длину и 28,2 м в ширину.

Судно строят для тематического парка в Китае, который носит название Romandisea. На корабле с точностью повторили банкетные залы, театры, смотровые площадки и бассейн.

Гостям парка будет предложена ночевка на борту корабля, который будет пришвартован у водохранилища на реке Цицзян. Дата открытия корабля неизвестна, но его строительство началось еще в 2016 году.

2 апреля 1912 года лайнер "Титаник" вышел в море для проверки ходовых испытаний. Они прошли успешно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Китае почти завершили строительство идентичной копии "Титаника"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
мая

Международный день музеев - куда сегодня сходить

Впервые женщина преодолела на самолете звуковой барьер

Украинцев начали арестовывать по сфабрикованному обвинению

"Провалилась вся наша квартира" - в Одессе обрушилась часть жилого дома

Электропоезд разогнался до рекордной скорости

Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа

Приняли резолюцию об автономии Украины

Самое читаемое
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
4
 Просмотров: 17280
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
7
 Просмотров: 10125
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
 Просмотров: 9018
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
8
 Просмотров: 8811
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
 Просмотров: 7776
Мир
Нападение на Медведчука ставит Зеленского в прямую конфронтацию с Путиным - что о нас пишет мировая пресса
Нападение на Медведчука ставит Зеленского в прямую конфронтацию с Путиным - что о нас пишет мировая пресса Просмотров: 45
Власти Москвы запретили выставку к 100-летию Андрея Сахарова
Власти Москвы запретили выставку к 100-летию Андрея Сахарова Просмотров: 90
США создали тайные войска для борьбы с Россией - СМИ
США создали тайные войска для борьбы с Россией - СМИ 1 Просмотров: 387
В центре обнаружили подозрительный фургон с девятью трупами внутри
В центре обнаружили подозрительный фургон с девятью трупами внутри Просмотров: 828
Олигарх купил футбольный клуб. Взял в основной состав сына весом 126 кг
Олигарх купил футбольный клуб. Взял в основной состав сына весом 126 кг Просмотров: 711
Больше всего комментируют
5
"Я вам не Черновецкий" - Кличко обратился к "последователям Януковича"
5
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
3
"Россияне ждали подходящего момента" - крымчанка о русификации Крыма
3
Я жив и скоро вернусь - пропавший судья Чаус обещает дать показания
1
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
Голосов: 1105
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть