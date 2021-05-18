В Китае почти завершили строительство идентичной копии "Титаника"

Фото: CNN

В Китае почти закончили строительство копии "Титаника". Реплика корабля имеет идентичный внешний вид снаружи и внутри с оригиналом.

Копию судна создают в провинции Сычуань, пишет CNN.

Стоимость копии оценивают в $153,5 млн, на его производство использовали более 23 тыс. т стали.

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Реплику назвали "Непотопляемый Титаник". Размеры соответствуют размерам оригинального корабля - 269 м в длину и 28,2 м в ширину.

Судно строят для тематического парка в Китае, который носит название Romandisea. На корабле с точностью повторили банкетные залы, театры, смотровые площадки и бассейн.

Гостям парка будет предложена ночевка на борту корабля, который будет пришвартован у водохранилища на реке Цицзян. Дата открытия корабля неизвестна, но его строительство началось еще в 2016 году.

2 апреля 1912 года лайнер "Титаник" вышел в море для проверки ходовых испытаний. Они прошли успешно.