В Китае люди получили более 1 млрд доз вакцин против коронавируса

Китайцы стали чаще делать прививки. Фото: Reuters

В Китае люди получили более 1 млрд доз вакцины против коронавируса.

На КНР приходится треть всех Covid-прививок в мире, передает BBC.

До июля планируют полностью вакцинировать 40% населения страны. Национальная комиссия по здравоохранению назвала целью иммунизацию 70% населения к концу 2021 года.

Вакцинацию ускорили после распространения в мире штамма "Дельта". До того многие не считал нужным делать прививки.

Китайцам предлагают вакцины отечественного производства. Среди них препараты Sinopharm и Sinovac.

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В некоторых регионах Китая привитым бесплатно раздают куриные яйца. В Пекине после инъекций дарят ваучеры на покупки.

Дельта-вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Индии, становится доминантным по всему миру. По данным ВОЗ, дельта-вариант коронавируса оказался на 60% активнее чем альфа-штамм. Он также вызывает более тяжелые симптомы.