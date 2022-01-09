В Казахстане задержано более 5 тыс. человек, зачистки продолжаются

В Алматы сообщают о завершении первой фазы зачистки.Фото: Reuters

Число задержанных в Казахстане превысило 5 тыс. человек.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МВД республики.

"По всему Казахстану задержано 5135 человек", - заявил и.о. министра внутренних дел республики Эрлан Тургумбаев в эфире телеканала "Хабар 24".

Ночью у Алматы продолжалась зачистка силовиками. Местные СМИ в Telegramm сообщили об окончании первой фазы. "В Алматинской области продолжается антитеррористическая операция, спецслужбы провели ее первую фазу", – говорится в сообщениях.

Между тем, российские военные ОДКБ выполняют задачи в районе столицы Казахстана Нур-Султане, а также в Алматы. Об этом сообщил консультант управления политического сотрудничества секретариата ОДКБ Игорь Панарин в эфире Youtube-канала "Соловьев Live" в субботу.

"Можно сказать, что уже все контингенты всех государств-членов ОДКБ прибыли и приступили к выполнению задач. Они в основном концентрируются вокруг столицы и в столице Казахстана, и в наиболее опасном регионе, как сказал президент Казахстана - это Алматы. Их задача - охрана важных государственных объектов", - заявил Панарин.

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Также продолжается перекидывание российских военных в Казахстан. "Подразделения Ивановского соединения ВДВ и подразделения 45 отдельной бригады специального назначения ВДВ со штатной техникой и вооружением осуществляют перелет самолетами военно-транспортной авиации с аэродромов в Московской и Ивановской областях на аэродромы "Жетиген" и "Алматы"", - сообщило Минообороны России.

Аэропорт в Алматы закрыли на неопределенный срок. Ранее говорилось, что аэродром будет закрыт до 10 января.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан сообщило, что деятельность аэропорта Алматы возобновится после стабилизации ситуации в городе. "В целом, воздушная гавань технически готова к открытию", - отмечается в сообщении.

2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое. 4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку. В столице Казахстана Нур-Султани ввели чрезвычайное положение. Крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работала мобильная связь. Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране. 5 января по всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан. Участие в миссии ОДКБ подтвердили Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. В четверг, 6 января все финучреждения Казахстана временно прекратили деятельность на фоне массовых протестов. По данным полиции, утром митингующие пытались штурмовать здание ведомства. В Казахстане ввели "критически красный" уровень террористической опасности.