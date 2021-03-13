В Казахстане разбился военный самолет Ан-26: есть погибшие

Самолет Ан-26 упал возле аэропорта Алматы. Фото: Instagram

В Казахстане при заходе на посадку упал военный самолет Ан-26.

Авиакатастрофа произошла в районе аэропорта Алматы. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"С воздушным судном АН-26, следовавший по маршруту Нур-Султан - Алматы, пропала связь. Сразу объявили тревогу, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место", - говорится в сообщении.

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На борту судна находились 6 человек. 4 человека погибли, 2 пострадавших направили в ближайшую больницу.

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