В Казахстане разбился военный самолет Ан-26: есть погибшие

В Казахстане при заходе на посадку упал военный самолет Ан-26.
Авиакатастрофа произошла в районе аэропорта Алматы. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
"С воздушным судном АН-26, следовавший по маршруту Нур-Султан - Алматы, пропала связь. Сразу объявили тревогу, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место", - говорится в сообщении.
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На борту судна находились 6 человек. 4 человека погибли, 2 пострадавших направили в ближайшую больницу.
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