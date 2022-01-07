В Казахстане протестующие выдвинули новые требования

 
Ексклюзивы
1/5
"Сплетет веночек Христу девчина!" - как в Криворовне поют уникальные гуцульские колядки: видео и фото
"Сплетет веночек Христу девчина!" - как в Криворовне поют уникальные гуцульские колядки: видео и фото
Просмотров: 954
Зеленский сделал хайп, теперь будет хайповать Порошенко - политтехнолог
Зеленский сделал хайп, теперь будет хайповать Порошенко - политтехнолог
1 Просмотров: 2430
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
1 Просмотров: 2727
"Наследники получают 200–600 тысяч долларов" - Омельянчук
"Наследники получают 200–600 тысяч долларов" - Омельянчук
Просмотров: 1098
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Просмотров: 522
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
Просмотров: 5697
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
Просмотров: 7434
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Просмотров: 1305
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 10935
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 1008
Фото
Все фото
7
5
7
9
7
Похоже на апокалипсис: как выглядит Алматы после массовых протестов
Похоже на апокалипсис: как выглядит Алматы после массовых протестов
Обстрел журналистов и пожизненное протестующим: последние события в Казахстане
Обстрел журналистов и пожизненное протестующим: последние события в Казахстане
На Токио обрушился невиданный снегопад: десятки пострадавших
На Токио обрушился невиданный снегопад: десятки пострадавших
&quot;Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни&quot; - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
В самом крупном городе Казахстана продолжается зачистка: десятки жертв
В самом крупном городе Казахстана продолжается зачистка: десятки жертв
Видео
Все видео
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
В Казахстане приостановили работу банки, в Алматы утром стреляли
В Казахстане приостановили работу банки, в Алматы утром стреляли
Пес спас хозяина от ледяной смерти: трогательная история "настоящего чуда"
Пес спас хозяина от ледяной смерти: трогательная история "настоящего чуда"
Силовики на улицах Алматы проводят спецоперацию: погибшие среди протестующих и полиции
Силовики на улицах Алматы проводят спецоперацию: погибшие среди протестующих и полиции
Протестующие в Алматы захватили склад с оружием
Протестующие в Алматы захватили склад с оружием
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 3735
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3411
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 1989
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3213
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1674
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 180
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
пятница, 07 января 2022 16:14

В Казахстане протестующие выдвинули новые требования

  Комментировать
В Казахстане протестующие выдвинули новые требования
Некоторые митингующие призывают всех разойтись по домам для безопасности в стране. Фото: @orda_kz

На западе Казахстана возобновились протесты. В городе Жанаозене митингующие выдвинули новые требования.

Об этом сообщает RESSENTIMENT в Telegram-канале.

Демонстранты выдвинули следующие требования:

• смена политического режима;
• проведение народных выборов акима каждой области и города;
• возвращение Конституции в 1993 году;
• не преследовать общественных активистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Кто не сдастся, будет уничтожен": президент Казахстана сделал заявление

В общей сложности на площади собралось около двух тыс. человек, но с каждым часом людей становится больше. При этом мнения в толпе разделились.

Одни считают, что для безопасности страны нужно разойтись по домам, а другие считают, что нужно оставаться на площади.

В настоящее время в городе формируется совет аксакалов.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев дал поручение ввести госрегулирование цен в стране на социально значимые товары, а также бензин и дизель, чем удовлетворил первоначальные требования участников акций. Кроме того, он предложил мораторий на повышение коммунальных тарифов для населения на 180 дней.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Казахстане протестующие выдвинули новые требования». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
января

Впервые люди пересекли Ла-Манш на воздушном шаре

Самое читаемое
Невестка Медведчука кичится браслетами за 2 млн грн и американским элитным спорткаром
Невестка Медведчука кичится браслетами за 2 млн грн и американским элитным спорткаром
6
 1 Просмотров: 15237
Ермак – за столом, Зеленский – на разливе: как президент отдыхает в &quot;Буковеле&quot;
Ермак – за столом, Зеленский – на разливе: как президент отдыхает в "Буковеле"
4
 1 Просмотров: 13833
Только посадка Назарбаева прекратит протесты в Казахстане – оппозиция
Только посадка Назарбаева прекратит протесты в Казахстане – оппозиция
 Просмотров: 10602
Нардеп от &quot;слуг&quot; Шевченко поперся в Казахстан и заявил о &quot;помощи&quot; Кремля
Нардеп от "слуг" Шевченко поперся в Казахстан и заявил о "помощи" Кремля
 Просмотров: 7245
Протестующие в Алматы захватили склад с оружием
Протестующие в Алматы захватили склад с оружием
 Просмотров: 5832
Мир
Главы МИД членов НАТО начали обсуждение "гарантий безопасности" России
Главы МИД членов НАТО начали обсуждение "гарантий безопасности" России Просмотров: 234
Армения отправила своих военных в Казахстан
Армения отправила своих военных в Казахстан Просмотров: 243
Похоже на апокалипсис: как выглядит Алматы после массовых протестов
Похоже на апокалипсис: как выглядит Алматы после массовых протестов
7
 Просмотров: 3546
Британский военный корабль столкнулся с российской подлодкой
Британский военный корабль столкнулся с российской подлодкой Просмотров: 1206
Племянника экс-президента Назарбаева не задерживали — ОБНОВЛЕНО
Племянника экс-президента Назарбаева не задерживали — ОБНОВЛЕНО Просмотров: 1512
Больше всего комментируют
20
Суд наложил арест на всё имущество и активы Порошенко
8
Порошенко анонсировал возвращение в Украину и готовится увидеть Венедиктову
6
У Порошенко отреагировали на арест имущества политика
4
Смех, аплодисменты и почесывание подбородка: Зеленский показал закулисье новогоднего поздравления
4
Россия отправила войска в Казахстан
Голосов: 172
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть