В Казахстане протестующие выдвинули новые требования

Некоторые митингующие призывают всех разойтись по домам для безопасности в стране. Фото: @orda_kz

На западе Казахстана возобновились протесты. В городе Жанаозене митингующие выдвинули новые требования.

Об этом сообщает RESSENTIMENT в Telegram-канале.

Демонстранты выдвинули следующие требования:

• смена политического режима;

• проведение народных выборов акима каждой области и города;

• возвращение Конституции в 1993 году;

• не преследовать общественных активистов.

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В общей сложности на площади собралось около двух тыс. человек, но с каждым часом людей становится больше. При этом мнения в толпе разделились.

Одни считают, что для безопасности страны нужно разойтись по домам, а другие считают, что нужно оставаться на площади.

В настоящее время в городе формируется совет аксакалов.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев дал поручение ввести госрегулирование цен в стране на социально значимые товары, а также бензин и дизель, чем удовлетворил первоначальные требования участников акций. Кроме того, он предложил мораторий на повышение коммунальных тарифов для населения на 180 дней.