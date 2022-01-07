В Казахстане протестующие выдвинули новые требования

На западе Казахстана возобновились протесты. В городе Жанаозене митингующие выдвинули новые требования.
Об этом сообщает RESSENTIMENT в Telegram-канале.
Демонстранты выдвинули следующие требования:
• смена политического режима;
• проведение народных выборов акима каждой области и города;
• возвращение Конституции в 1993 году;
• не преследовать общественных активистов.
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В общей сложности на площади собралось около двух тыс. человек, но с каждым часом людей становится больше. При этом мнения в толпе разделились.
Одни считают, что для безопасности страны нужно разойтись по домам, а другие считают, что нужно оставаться на площади.
В настоящее время в городе формируется совет аксакалов.
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев дал поручение ввести госрегулирование цен в стране на социально значимые товары, а также бензин и дизель, чем удовлетворил первоначальные требования участников акций. Кроме того, он предложил мораторий на повышение коммунальных тарифов для населения на 180 дней.
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