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воскресенье, 17 января 2021 00:28

В Капитолий США пытался прорваться неизвестный с оружием

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В Капитолий США пытался прорваться неизвестный с оружием
Во время досмотра у него был обнаружен пистолет и боеприпасы, в том числе более 500 патронов. Фото: Pixabay

В США полиция задержала мужчину, который пытался проникнуть на территорию Капитолия охраняемого объекта.

Мужчина является жителем штата Вирджиния. Он пытался пройти через КПП, имея при себе фальшивый пропуск. Об этом сообщает CNN.

Во время досмотра у него был обнаружен пистолет и боеприпасы, в том числе более 500 патронов.

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6 января сторонники Дональда Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где собрался американский Конгресс, чтобы утвердить результаты выборов президента. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников республиканца в помещение Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

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