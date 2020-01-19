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воскресенье, 19 января 2020 10:35

В Канаде разбушевался снежный шторм: красноречивые фото и видео
17

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Уровень снега местами превышает 3 метра
Фото: twitter
Уровень снега местами превышает 3 метра
Уровень снега местами превышает 3 метра
Уровень снега местами превышает 3 метра
Уровень снега местами превышает 3 метра

На Канаду со стороны Атлантического океана пришел снежный шторм. 18 января там выпал рекордный уровень снега.

Непогода парализовала работу нескольких городов, отменили десятки авиарейсов, сообщает телеканал CBC News.

Из-за снегопада без света остался целый остров Ньюфаундленд, где проживают около 480 тыс. человек.

Снег заблокировал людей в домах. В городе Авалон глубина сугробов достигает более 3 метров. Рекордный уровень снега также фиксируют в городах Гамбо, Трепасси, Сент-Джонс, Парадайз. Там объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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27 ноября сильный шторм накрыл США. Он принес с собой снег и сильные порывы ветра. Засыпало часть страны от Колорадо до Грейт Лейкс.

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