В Канаде разбушевался снежный шторм: красноречивые фото и видео

Фото: twitter

На Канаду со стороны Атлантического океана пришел снежный шторм. 18 января там выпал рекордный уровень снега.

Непогода парализовала работу нескольких городов, отменили десятки авиарейсов, сообщает телеканал CBC News.

Из-за снегопада без света остался целый остров Ньюфаундленд, где проживают около 480 тыс. человек.

Снег заблокировал людей в домах. В городе Авалон глубина сугробов достигает более 3 метров. Рекордный уровень снега также фиксируют в городах Гамбо, Трепасси, Сент-Джонс, Парадайз. Там объявлен режим чрезвычайной ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какой погоды ждать украинцам до конца января

27 ноября сильный шторм накрыл США. Он принес с собой снег и сильные порывы ветра. Засыпало часть страны от Колорадо до Грейт Лейкс.