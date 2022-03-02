В Канаде поддержали отмену виз для украинских беженцев

Постоянный комитет парламента Канады по иммиграции поддержал предложение об отмене виз для беженцев из Украины.
Однако не все в парламенте поддержали такую инициативу, сообщает "Укринформ".
Большинство членов комитета поддержали проект постановления, хотя депутаты от Либеральной партии проголосовали против.
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После одобрения профильным комитетом проект будет направлен в сессионный зал, где он должен получить одобрение большинства депутатов, чтобы вступить в силу.
Решение о визовом режиме входит в компетенцию правительства, а не парламента, однако законодатели могут выразить политическую поддержку и обратиться в исполнительную ветвь власти с запросом на рассмотрение определенного вопроса.
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air решила предоставить бесплатно 100 тыс. билетов для украинцев-беженцев. Билетами могут воспользоваться граждане, которые уже выехали за границу.
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