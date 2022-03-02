В Канаде поддержали отмену виз для украинских беженцев

Решение должно принять канадское правительство. Фото: pixabay

Постоянный комитет парламента Канады по иммиграции поддержал предложение об отмене виз для беженцев из Украины.

Однако не все в парламенте поддержали такую ​​инициативу, сообщает "Укринформ".

Большинство членов комитета поддержали проект постановления, хотя депутаты от Либеральной партии проголосовали против.

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После одобрения профильным комитетом проект будет направлен в сессионный зал, где он должен получить одобрение большинства депутатов, чтобы вступить в силу.

Решение о визовом режиме входит в компетенцию правительства, а не парламента, однако законодатели могут выразить политическую поддержку и обратиться в исполнительную ветвь власти с запросом на рассмотрение определенного вопроса.

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air решила предоставить бесплатно 100 тыс. билетов для украинцев-беженцев. Билетами могут воспользоваться граждане, которые уже выехали за границу.