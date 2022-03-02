"Украина – моральный лидер мира": министерка финансов Канады

В Канаде люди активно поддерживают Украину. ФОТО: pexels.com

Украина стала нравственным лидером демократического мира.

Мы горды за вас и вашу храбрость, заявила министерка финансов Канады Христя Фриланд в эфире телемарафона, организованного украинскими телеканалами.

"Мы (Запад. – Gazeta.ua) уже многое сделали и будем работать дальше – не только Канада, но и другие демократические страны. Считаю, что санкции объявлены в отношении российского Центробанка – это самая большая и прочная акция. И мы уже видим результаты", – заявила Фриланд.

Мероприятие продолжит поддерживать Украину.

"Должны помогать оружием, финансами, прямыми санкциями. Должны закрывать от России свое небо и порты. Работаем по этим направлениям", - сказала министерка.

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Страны НАТО не перекрывают небо над Украиной из-за опасности "толкновения одного ядерного союза с другим", добавила Христя Фриланд.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.