В кафе взорвался газовый баллон: пострадали 42 человека

Из-за взрыва в сербском кафе пострадали более 40 человек. Фото: "Sputnik Сербія".

В сербском городе Урошевац произошел взрыв в кафе. По предварительным данным взорвался газовый баллон.

Сила удара полностью разрушила здание, отмечает "Sputnik Сербия".

Пострадали по меньшей мере 42 человека. Четверо - с ожогами в крайне тяжелом состоянии.

Среди раненых есть двое детей.

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12 пострадавших доставили в клинический центр Приштины. Возраст пострадавших - от 20 до 45 лет.

После взрыва к месту происшествия выехали полиция, а также бригады скорой помощи.

Возле здания Киевской городской госадминистрации в Киеве чуть не произошел взрыв.

У митингующих, живущих в палатках под зданием, вспыхнул газовый баллон. Огонь потушили с помощью огнетушителя.