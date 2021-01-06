В кафе взорвался газовый баллон: пострадали 42 человека

В сербском городе Урошевац произошел взрыв в кафе. По предварительным данным взорвался газовый баллон.
Сила удара полностью разрушила здание, отмечает "Sputnik Сербия".
Пострадали по меньшей мере 42 человека. Четверо - с ожогами в крайне тяжелом состоянии.
Среди раненых есть двое детей.
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12 пострадавших доставили в клинический центр Приштины. Возраст пострадавших - от 20 до 45 лет.
После взрыва к месту происшествия выехали полиция, а также бригады скорой помощи.
Возле здания Киевской городской госадминистрации в Киеве чуть не произошел взрыв.
У митингующих, живущих в палатках под зданием, вспыхнул газовый баллон. Огонь потушили с помощью огнетушителя.
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