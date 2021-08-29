В Кабуле прогремел взрыв: среди жертв женщины и дети

В воскресенье, 29 августа, вблизи аэропорта в Кабуле прогремел новый взрыв.
Об этом сообщило издание Alarabiya.
Чиновник в сфере безопасности недавно свергнутого правительства Афганистана уверен, что это была ракета, "которая попала в дом недалеко от аэропорта".
Пока нет информации о пострадавших или погибших.
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В то же время информационное агентство Asvaka сообщило, что погибли по меньшей мере два человека, еще трое получили травмы. Среди них женщины и дети.
#KABUL: Latest reports suggest the blast was caused by a rocket attack near #Kabulairport.— Hamza Azhar Salam (@HamzaAzhrSalam) August 29, 2021
Video via @karimi_shafi#Kabul_Airport #KabulAttack #KabulAiport #KabulAirportBlast #Afghanistan #AfghanWomen #Afghanishtan #Taliban #ISIS #ISIS_K #USA pic.twitter.com/7R7OfjnG4u
26 августа в аэропорту Кабула произошел теракт. Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт Кабула, жертвами которой стали десятки людей. Причастность ИГИЛ к атаке подтвердили в военных ведомствах США и Великобритании.
Число жертв в результате взрыва в аэропорту Кабула возросло до 170. Об увеличении погибших проинформировал представитель афганского министерства здравоохранения. Большинство жертв являются гражданами Афганистана.
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