В Кабуле прогремел взрыв: среди жертв женщины и дети

Недалеко от аэропорта Кабула прогремел взрыв. Фото: AmichaiStein1

В воскресенье, 29 августа, вблизи аэропорта в Кабуле прогремел новый взрыв.

Об этом сообщило издание Alarabiya.

Чиновник в сфере безопасности недавно свергнутого правительства Афганистана уверен, что это была ракета, "которая попала в дом недалеко от аэропорта".

Пока нет информации о пострадавших или погибших.

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В то же время информационное агентство Asvaka сообщило, что погибли по меньшей мере два человека, еще трое получили травмы. Среди них женщины и дети.

26 августа в аэропорту Кабула произошел теракт. Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт Кабула, жертвами которой стали десятки людей. Причастность ИГИЛ к атаке подтвердили в военных ведомствах США и Великобритании. Число жертв в результате взрыва в аэропорту Кабула возросло до 170. Об увеличении погибших проинформировал представитель афганского министерства здравоохранения. Большинство жертв являются гражданами Афганистана.