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вторник, 06 июля 2021 04:45

В Израиле заговорили о снижении эффективности Pfizer

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В Израиле заговорили о снижении эффективности Pfizer
Израиль сообщил о снижении эффективности вакцины Pfizer в предотвращении инфекций. Фото: Reuters

Израиль сообщил о снижении эффективности вакцины Pfizer\BioNTech в предотвращении инфекций и симптоматических заболеваний.

Эффективность упала до 64% ​​с 6 июня, сообщает Министерство здравоохранения Израиля.

В то же время вакцина оказалась на 93% эффективной в предотвращении госпитализаций и серьезных заболеваний, вызванных коронавирусом.

Представитель Pfizer отказался комментировать данные из Израиля.

Антитела, вызванные вакциной, по-прежнему способны нейтрализовать все протестированные варианты, включая вариант "Дельта", хотя и в меньшей степени, заявил он.

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В Израиле отменили требование носить защитные маски в общественных местах. Решение вступило в силу с 15 июня. Маски можно не носить в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, учебных заведениях и других закрытых помещениях.
В то же время в Израиле на протяжении последних дней увеличилось количество больных Covid-19.

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