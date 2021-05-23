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понедельник, 24 мая 2021 00:45

В Израиле отменяют карантин: что изменится

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В Израиле отменяют карантин: что изменится
Продолжат действовать ограничения на въезд и выезд из Израиля. Фото: Pixabay

Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что с 1 июня будут отменены все ограничения, которые были введены для борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом пишет NEWSru.co.il.

В министерстве отмечают, что причиной этого решения стал низкий уровень заболеваемости, который сохраняется длительное время, несмотря на ослабление в режиме карантина и работу образовательных учреждений.

В министерстве здравоохранения отмечают, что после отмены ограничений исчезает необходимость в "зеленых паспортах", будут отменены ограничения "фиолетового стандарта". Вместе с тем, подчеркивается, что решение об обязательном ношении защитных масок в закрытых помещениях остается в силе, и оно будет действовать до тех пор, пока об отмене масок не будет объявлено отдельно.

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Продолжат действовать ограничения на въезд и выезд из Израиля. Специалисты Минздрава не исключают, что этот вид ограничений может быть даже более жестким.

Ранее Саудовская Аравия приняла решение отменить требование карантина для иностранных туристов, которые сделали прививки от коронавируса.

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