Арабская страна решила отменить карантин для туристов

 
Ексклюзивы
1/5
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 783
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1359
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
Просмотров: 3627
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 819
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Просмотров: 504
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 603
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 747
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 558
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 783
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1143
Фото
Все фото
18
13
5
6
4
Открыли фантастический зеленый маршрут для туристов - яркие фото
Открыли фантастический зеленый маршрут для туристов - яркие фото
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
&quot;Похоже на птичий коготь&quot; - Брежнева попробовала необычный морепродукт Испании
"Похоже на птичий коготь" - Брежнева попробовала необычный морепродукт Испании
Блогеры нашли аналог украинских музеев и показали Македонские Мальдивы
Блогеры нашли аналог украинских музеев и показали Македонские Мальдивы
Брежнева поделилась крутыми Insta-местами в Барселоне
Брежнева поделилась крутыми Insta-местами в Барселоне
Видео
Все видео
Рождество на Карибах - как карантин может помочь в осуществлении желаний
Рождество на Карибах - как карантин может помочь в осуществлении желаний
Гондолы в Венеции снова катают пассажиров
Гондолы в Венеции снова катают пассажиров
"Туроператоры брутально врут!" - глава МИД призвал отказаться от поездок заграницу
"Туроператоры брутально врут!" - глава МИД призвал отказаться от поездок заграницу
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
Вулкан и капище - малоизвестные исторические места
Вулкан и капище - малоизвестные исторические места
Интервью
1/5
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 846
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 774
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 414
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 558
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 486
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
16 мая 2021
Просмотров: 333
Сховок у Леніні
– 20 гривень за книжку – хіба це гроші? – говорить кум Олег. За 12 тисяч гривень купує бібліотеку на 600 книжок. Оголошення знайшов ...
понедельник, 17 мая 2021 02:50

Арабская страна решила отменить карантин для туристов

  Комментировать
Арабская страна решила отменить карантин для туристов

Саудовская Аравия приняла решение отменить требование карантина для иностранных туристов, которые сделали прививки от коронавируса.

В воскресенье Саудовская Аравия объявила, что иностранным посетителям, которые прибывают воздушным транспортом из большинства стран, больше не нужно будет отбывать карантин с 20 мая, если им была сделана прививка против Covid-19. Об этом сообщает Reuters.

Посетителям с 20 других стран, включая США, Индию, Великобританию, Германию, Францию и Объединенные Арабские Эмираты, остается запрещен въезд в королевство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе

Сейчас всем путешественникам, которые прибывают в королевство, нужно пройти карантин на период от семи до 14 дней в зависимости от стран, откуда они приезжают, и предоставить отрицательные тесты ПЦР.

Согласно новым правилам, каждый, кто не привит в возрасте от восьми лет, должен прибыть в Саудовскую Аравию в течение семи дней за свой счет по карантину в течение семи дней по состоянию на 20 мая и показать отрицательный тест ПЦР на шестой день своего прибытия.

Италия планирует отменить карантин для некоторых путешественников с середины мая.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Арабская страна решила отменить карантин для туристов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гороскоп на выходные: на кого ждут страсть и незабываемые свидания
Гороскоп на выходные: на кого ждут страсть и незабываемые свидания
 Просмотров: 7146
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
 Просмотров: 4086
&quot;Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил&quot; - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
22
 Просмотров: 3627
Боевики проехались танком по кладбищу: показали фото изуродованных могил
Боевики проехались танком по кладбищу: показали фото изуродованных могил
5
 Просмотров: 3195
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
 Просмотров: 3006
Путешествия
"Такие обаятельно нелепые" - ведущий тревела усыновил птицу за $ 145
"Такие обаятельно нелепые" - ведущий тревела усыновил птицу за $ 145
Открыли фантастический зеленый маршрут для туристов - яркие фото
Открыли фантастический зеленый маршрут для туристов - яркие фото
18
 Просмотров: 927
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
13
 Просмотров: 7614
Самый высокий бассейн в мире открыли на высоте почти 300 м
Самый высокий бассейн в мире открыли на высоте почти 300 м Просмотров: 369
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
 Просмотров: 1161
Больше всего комментируют
11
Путин отомстит за кума - экс-генпрокурор
6
Неубедительно: Рябошапка удивился, по которым статьям обвиняют Медведчука
4
В Зеленского готовят большую пресс-конференцию
2
Какую зарплату готовы платить работодатели - исследование
1
Упал самолет, летевший из Винницы в Москву
Голосов: 2003
Голосование Где вы планируете провести новогодние праздники?
  • В Карпатах
  • На горнолыжном курорте в Европе
  • Уеду в теплые края
  • Дома
  • Я буду работать на Новый год
  • Другой ответ (в комментариях)
Просмотреть