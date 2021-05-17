Арабская страна решила отменить карантин для туристов

Саудовская Аравия приняла решение отменить требование карантина для иностранных туристов, которые сделали прививки от коронавируса.

В воскресенье Саудовская Аравия объявила, что иностранным посетителям, которые прибывают воздушным транспортом из большинства стран, больше не нужно будет отбывать карантин с 20 мая, если им была сделана прививка против Covid-19. Об этом сообщает Reuters.

Посетителям с 20 других стран, включая США, Индию, Великобританию, Германию, Францию и Объединенные Арабские Эмираты, остается запрещен въезд в королевство.

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Сейчас всем путешественникам, которые прибывают в королевство, нужно пройти карантин на период от семи до 14 дней в зависимости от стран, откуда они приезжают, и предоставить отрицательные тесты ПЦР.

Согласно новым правилам, каждый, кто не привит в возрасте от восьми лет, должен прибыть в Саудовскую Аравию в течение семи дней за свой счет по карантину в течение семи дней по состоянию на 20 мая и показать отрицательный тест ПЦР на шестой день своего прибытия.

Италия планирует отменить карантин для некоторых путешественников с середины мая.