В Израиле наградили "Мисс, пережившая Холокост"

Победительница конкурса Селина Стейнфилд / Йоси Замир

В Иерусалиме состоялось конкурс "Мисс, пережившая Холокост". Победила в нем в этом году 86-летняя Селина Стейнфилд.

По словам организаторов, конкурс проводится, чтобы попытаться дать часть "недостающего счастья", тем, кто пережил Холокост в детстве. Об этом пишет Independent.

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"Мне нечего сказать, я потеряла дар речи. Надеюсь, все поймут, что нужно быть счастливым и довольным своей жизнью, делать добрые дела. Относитесь по-человечески друг с другом", - сказала Стейнфилд.

Селина родилась в 1935 году в Румынии. У нее было очень трудное детство, и она пережила Холокост, прежде чем эмигрировать в Израиль в 1948 году. Она замужем, имеет троих детей, трех внуков и двух правнуков. Сейчас посвящает свое время тому, чтобы выжившие в Холокосте, были не одиноки.

Конкурс проводится уже несколько лет, но в этом году публика впервые смогла проголосовать за своего фаворита на страницах Facebook.

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