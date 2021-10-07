"Мне важно быть сегодня здесь" - Штайнмайер в Бабьем Яру почтил память расстрелянных

В Национальном заповеднике "Бабий Яр" прошли мероприятия к 80-летней годовщине трагедии. Фото: @GermanyinUA

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер почтил память расстрелянных в Бабьем Яру.

"Для немца, для Федерального президента Германии путь сюда, в Бабий Яр, тяжелый, одновременно я благодарен, что я сегодня здесь", - отметил политик, сообщает Укринформ.

"... В Киеве, в Одессе, в Бердичеве, Черновцах, Мизоче и многих других местах. Кто в моей стране, Германии, знает сегодня об этом Холокосте? Кто знает эти имена, пропитанные кровью. Все эти места не имеют надлежащего места в наших воспоминаниях. Украина на нашей карте памяти остается слишком бледной, слишком схематично изображенной. Поэтому мне важно быть сегодня здесь", - подчеркнул Штайнмайер.

Президент Германии подчеркнул, что склоняет голову в глубокой скорби и одновременно испытывает глубокую благодарность за примирение.

"Примирение - это не то, чего можно требовать. Его можно только дарить. Тем более я чувствую благодарность за тесное партнерство, которое объединяет наши страны сегодня. Тем более я чувствую благодарность за общие основы, которые мы вместе исповедуем: международное право и человеческое достоинство, свобода народов в их политическом самоопределении и территориальной целостности, мирная и безопасная Европа ", - отметил политик.

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В Бабьем Яру в Киеве 29 сентября 1941 расстреляли 22 тыс. евреев. Во время Второй мировой войны 19 сентября 1941-го немецкие войска вошли в Киев. За несколько дней советские диверсанты взорвали основные здания на Крещатике. Оккупанты использовали это как повод для уничтожения евреев города. Всего за годы войны в Бабьем Яру убили до 100 тыс. человек.