В Италии за сутки от Covid-19 умерли более 400 человек

От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, в Италии за последние сутки умер 401 человек, всего с начала эпидемии COVID-19 - более 104 000.

Об этом пишет La Repubblica.

"Количество летальных исходов в Италии за последние сутки возросла: 401 сегодня - против 386 вчера, всего с начала эпидемии - 104 642 умерших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки в стране было сделано 354 480 тестов на COVID-19. Выявлено 23832 случая инфицирования, одновременно 27061 пациент смог преодолеть коронавирусной болезни.

По данным Worldometer, в Италии вообще подтверждено 3356331 случай COVID-19. Выздоровели 2686236 жителей страны.