В Италии установят памятник Шевченко

Памятник Тарасу Шевченко установят в центре Флоренции. Фото: Poglyad

В центре итальянской Флоренции установят памятник легендарному украинскому поэту Тарасу Шевченко.

Автором монумента является известный украинский скульптор Олег Пинчук. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Муниципалитет Флоренции на своем заседании принял решение об установлении в итальянском городе памятника украинскому поэту, художнику, борцу за свободу украинского народа Тарасу Шевченко. В решении отмечается, что "эта художественная работа обогатит культурное и художественное наследие муниципалитета", - говорится в сообщении.

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Памятник будет установлен в центре города недалеко от всемирно флорентийского кафедрального собора Santa Maria del Fiore, на площади перед одной из крупнейших библиотек города Biblioteca delle Oblate.

Студент Белоцерковского аграрного университета Лессомо Аллейная Венсана из Камеруна стал первым в IV Международном проекте-конкурсе "Тарас Шевченко объединяет народы". Парень победил в номинации "Вживую".