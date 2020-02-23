В Италии стремительно растет количество больных коронавирусом

В Италии на коронавирус заболели 130 человек. Фото: Slovoidilo.ua

В Италии количество больных коронавирусом по состоянию на вечер 23 февраля выросло до более 130 человек.

Кроме того, из-за резкого роста больных коронавирусом в стране на острове Сицилия поставили на карантин спасательный корабль с 274 мигрантами на борту. Об этом сообщает CNN.

"Итальянская власть поставила миграционный спасательный корабль на карантин на Сицилии, поскольку количество случаев коронавируса в Италии увеличилось до более 130", - говорится в сообщении.

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Спасенные с моря мигранты сейчас вместе с экипажем корабля находятся на карантине в городе Поццалло на острове Сицилия.

Вечером 22 февраля сообщали о 51 больном коронавирусом в Италии. При этом в стране от коронавируса умерли уже два человека.