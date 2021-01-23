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воскресенье, 24 января 2021 00:50

В Италии собираются пересмотреть план вакцинации

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В Италии собираются пересмотреть план вакцинации

Правительство Италии допускает пересмотр плана по вакцинации от коронавируса. Все из-за задержек в поставках препаратов.

В стране уже вынужденно снизили показатели вакцинации на 2/3 из-за задержек поставок от производителя вакцины Pfizer. Об этом сообщает Reuters.

Еще не начав поставки, предупреждает о задержках и британский производитель Astrazeneca, который еще не был одобрен для использования в Европейском союзе.

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В правительстве Италии ожидают дальнейшего снижения вакцинации на следующей неделе, но ждут выхода на начальные показатели с февраля. Две недели назад в стране прививали к 90000 человек в сутки, а сейчас удается 20-25 тысяч.

Компании Pfizer и BioNTech будут помогать бедным странам в борьбе с коронавирусом в рамках программы доступа к вакцинам COVAX, которую создали по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

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