В Италии прошли митинги против Covid-паспортов

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В итальянском Милане прошли протесты Covid-паспортов.

С 6 августа в стране нужно демонстрировать свидетельство о вакцинации, чтобы находиться в барах, ресторанах, спортзалах или музеях, сообщает Ansa.

Демонстранты собрались на площади Скала у штаб-квартиры муниципалитета Милана. Многие нацепил на себя звезду Давида с надписью "не привиты". Протестующие скандировали лозунги против журналистов, вирусологов и правительства.

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Около 1,5 тыс. человек вышли на Пьяцца-дель-Пополо. Устроили там сидячий протест. В Неаполе на площади Данте вышла сотня протестующих. Требуют, чтобы их принял губернатор Кампании Винченцо Де Лука. На площади Сан-Фиренце в столице Тосканы собрались протестующие.

Во Франции тысячи людей вышли на улицы из-за новых противоэпидемических мероприятий правительства. Протесты прошли в Париже, Монпелье, Марселе, Тулузе, Анси, Руане, Авиньоне и других крупных городах страны.