В Италии позволят выращивать каннабис для собственных целей

Мероприятия в Риме, на которое привезли около 6000 легальных растений каннабиса / Getty Images

Италия собирается разрешить мелкое выращивание каннабиса в домашних условиях для собственных целей. Это случилось после того, как комитет юстиции нижней палаты парламента страны одобрил соответственные изменения в законодательство.

Реформа отменяет уголовную ответственность за выращивание в домашних условиях до четырех растений каннабиса для собственных целей. Об этом пишет Daily Mail.

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Одновременно в законодательстве ужесточат наказания за торговлю каннабисом. Максимальный срок за это увеличивается с шести до 10 лет.

Реформа делает Италию одной из первых стран в Европе, которая декриминализовала выращивание каннабиса в домашних условиях для личного пользования. Испания и Чехия также разрешили выращивать до пяти растений в домашних условиях для себя.

Эта реформа проводится почти через два года после решения верховного суда Италии в 2019 году, согласно которому мелкое выращивание каннабиса в домашних условиях является законным.

Решение было принято 19 декабря 2019-го, но осталось незамеченным, пока неделю тому об этом не сообщили местные информационные агентства. Это сразу же вызвало бурные политические дебаты по поводу условий употребления каннабиса в Италии. Это послужило поводом для призывов к дальнейшей легализации "травки".

Около 200 народных депутатов от "Слуги народа" поддержат законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.