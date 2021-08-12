В Италии бушуют пожары: есть погибшие

Пожары унесли жизни трех человек. Фото: ansa.it

В четырех регионах на юге Италии бушуют лесные пожары.

В результате погибло три человека. Об этом сообщает ANSA.

Огонь уничтожает леса Калабрии, Сицилии, Сардинии и Кампании.

В Калабрии погибли пожилые люди. Один 76-летний мужчина не мог выйти из дома, который окружило пламя. Другого 79-летнего мужчины с сильными ожогами нашли мертвым.

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Многих людей с ожогами, которые пытались спасти свои дома от пламени, госпитализировали.

Из-за стремительного распространения огня итальянское правительство просят ввести чрезвычайное положение.

Полиция предполагает, что большинство пожаров могут быть последствиями вандализма.

На Итальянском острове Сицилия температура воздуха достигла +48,8°C. Это самое высокое значение, зафиксированное в Европе за всю историю исследований.