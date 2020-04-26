В Италии анонсируют открытие достопримечательностей

Среди достопримечательностей, которые, скорее всего, смогут открыть, Франческини назвал Колизей и Помпеи. Фото: pexels

Работу музеев и главных достопримечательностей в Италии планируют восстановить в следующем месяце.

Их закрыли на карантин из-за коронавируса. Открытие состоится не в начале мая, а впоследствии, об этом заявил министр культуры и туризма Дарио Франческини, передает lb.ua.

"В мае, не из 4 числа, а чуть позже, будут открыты те музеи и археологические памятники, которые смогут отвечать требованиям безопасности", - сообщил он.

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Среди достопримечательностей, которые, скорее всего, смогут открить, Франческини назвал Колизей и Помпеи. С наибольшими трудностями в вопросе открытия столкнутся театры, кинозалы и другие учреждения культуры с ограниченным пространством.

"Но мы заверяем, что ни один театр, кинотеатр, артист не будет забыт. Мы выделяем специальные фонды для их поддержки", - отметил министр.

По его словам, правительство Италии готово поддерживать внутренний туризм и семьи с низкими доходами. По словам Франческини, им будут предоставлять субсидии до € 500 на семью на летний отдых внутри страны. При этом говорить о въезде в Италию туристов из других стран пока преждевременно, заявил он.

"Открытие границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства. Международного туризма в этом году не будет", - считает министр.

Власти итальянского острова Сицилия после завершения пандемии коронавируса планируют оплачивать туристам половину стоимости авиабилетов. Так хотят восстановить поток туристов.Также планируют сделать бесплатной для туристов каждую третью ночь в гостинице, все билеты в музеи и места археологических раскопок.