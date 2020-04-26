В Италии анонсируют открытие достопримечательностей

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 828
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Просмотров: 432
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4185
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 495
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
1 Просмотров: 720
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 4833
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1530
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Просмотров: 3681
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Просмотров: 3645
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
Просмотров: 477
Фото
Все фото
16
5
4
5
4
В Германии устроили массовую акцию протеста против карантина
В Германии устроили массовую акцию протеста против карантина
Машина есть у каждого - украинка рассказала, как сдать на права в Канаде
Машина есть у каждого - украинка рассказала, как сдать на права в Канаде
Отец ошибочно провел в тюрьме 21 год за убийство своих семи детей
Отец ошибочно провел в тюрьме 21 год за убийство своих семи детей
На границе проверяли банковский счет - украинка о переезде в Канаду
На границе проверяли банковский счет - украинка о переезде в Канаду
Главный &quot;военно-православный&quot; храм РФ украсили Путиным, Сталиным и непонятными крымскими женщинами
Главный "военно-православный" храм РФ украсили Путиным, Сталиным и непонятными крымскими женщинами
Видео
Все видео
Водитель миникара более часа отрывался от полицейской погони с шипами и вертолетами
Водитель миникара более часа отрывался от полицейской погони с шипами и вертолетами
Трамп позволил уничтожать иранские катера, если будут мешать
Трамп позволил уничтожать иранские катера, если будут мешать
"Хоккей - лучший антивирус": у хоккеиста команды Лукашенко обнаружили Covid-19
"Хоккей - лучший антивирус": у хоккеиста команды Лукашенко обнаружили Covid-19
В РФ бунтуют против карантина
В РФ бунтуют против карантина
Кашпировского призвали "спасти мир", а он рассказал о плюсах коронавируса
Кашпировского призвали "спасти мир", а он рассказал о плюсах коронавируса
Интервью
1/5
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1224
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8901
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3951
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
Просмотров: 5796
Власть не реагирует на появление нелегальных заправок - эксперт
Власть не реагирует на появление нелегальных заправок - эксперт
Просмотров: 720
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
26 апреля 2020
Просмотров: 477
Вовина тисяча
– На Юліну тисячу я в санаторій з'їздила, на Вітіну – чоловік поросят купив. А на Вовину що? Хіба то гроші зараз? – каже ...
воскресенье, 26 апреля 2020 15:51

В Италии анонсируют открытие достопримечательностей

  Комментировать
В Италии анонсируют открытие достопримечательностей
Среди достопримечательностей, которые, скорее всего, смогут открыть, Франческини назвал Колизей и Помпеи. Фото: pexels

Работу музеев и главных достопримечательностей в Италии планируют восстановить в следующем месяце.

Их закрыли на карантин из-за коронавируса. Открытие состоится не в начале мая, а впоследствии, об этом заявил министр культуры и туризма Дарио Франческини, передает lb.ua.

"В мае, не из 4 числа, а чуть позже, будут открыты те музеи и археологические памятники, которые смогут отвечать требованиям безопасности", - сообщил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Испания сообщила обнадеживающие цифры в борьбе с Covid-19

Среди достопримечательностей, которые, скорее всего, смогут открить, Франческини назвал Колизей и Помпеи. С наибольшими трудностями в вопросе открытия столкнутся театры, кинозалы и другие учреждения культуры с ограниченным пространством.

"Но мы заверяем, что ни один театр, кинотеатр, артист не будет забыт. Мы выделяем специальные фонды для их поддержки", - отметил министр.

По его словам, правительство Италии готово поддерживать внутренний туризм и семьи с низкими доходами. По словам Франческини, им будут предоставлять субсидии до € 500 на семью на летний отдых внутри страны. При этом говорить о въезде в Италию туристов из других стран пока преждевременно, заявил он.

"Открытие границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства. Международного туризма в этом году не будет", - считает министр.

Власти итальянского острова Сицилия после завершения пандемии коронавируса планируют оплачивать туристам половину стоимости авиабилетов. Так хотят восстановить поток туристов.Также планируют сделать бесплатной для туристов каждую третью ночь в гостинице, все билеты в музеи и места археологических раскопок.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Италии анонсируют открытие достопримечательностей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
апреля

Космический аппарат разбился на Луне

Приняли языковой закон: что изменилось

Джамала празднует годовщину свадьбы: что изменилось в жизни певицы за 3 года

После невиданой огласки первое издание "Кобзаря" подвергли жесткой цензуре

Сепаратисты захватили двух заложников

"Чернобыль" повредил сотни тысяч компьютеров

Колонны машин подавляли. Местные называли переселения войной - как эвакуировали людей из Чернобыльской зоны

"Запорожец за Дунаем" покорил Петербург, Москву и Ростов-на-Дону

Из Заварова хотели сделать второго Платини

Смерч унес жизни 1,3 тыс. человек

Сотни загрязненных радиацией поселков сравняли с землей бульдозерами

Убийца президента: "Передайте моей матери, что я сделал это для своей страны"

Самое читаемое
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
11
 Просмотров: 86484
Сексуальные и ранимы: фотограф Алессио Альбе делает атмосферные портреты женщин
Сексуальные и ранимы: фотограф Алессио Альбе делает атмосферные портреты женщин
37
 Просмотров: 17910
Рулонные шторы шик и удобство: 15 стильных идей интерьера
Рулонные шторы шик и удобство: 15 стильных идей интерьера
15
 Просмотров: 13536
В России ветром снесло мост, на котором пиарилась подруга Путина
В России ветром снесло мост, на котором пиарилась подруга Путина 1 Просмотров: 11871
Советские солдаты искали оружие, алкоголь и часы
Советские солдаты искали оружие, алкоголь и часы
 Просмотров: 10998
Мир
Официально: Италия не будет принимать туристов до 2021 года
Официально: Италия не будет принимать туристов до 2021 года Просмотров: 225
Россия бьет коронавирусние антирекорды
Россия бьет коронавирусние антирекорды 1 Просмотров: 1845
Руки хирурга дрожали: рассказали, почему Ким Чен Ын впал в кому
Руки хирурга дрожали: рассказали, почему Ким Чен Ын впал в кому 1 Просмотров: 3690
Испания сообщила обнадеживающие цифры в борьбе с Covid-19
Испания сообщила обнадеживающие цифры в борьбе с Covid-19 Просмотров: 1557
Украинцы больше месяца не могут вернуться из ОАЭ: подробности
Украинцы больше месяца не могут вернуться из ОАЭ: подробности 1 Просмотров: 2601
Больше всего комментируют
4
Порошенко, Воронченко и Турчинова хотят обвинить в госизмене - Ляшко
3
В ГБР прояснили ситуацию с подозрениями Порошенко, Турчинову и Воронченко
2
Без кредита МВФ Украина будет вынуждена остановить все социальные выплаты - Южанина
1
Россия – агрессор. Она напала в Крыму и на Донбассе – Пидручный
1
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Голосов: 2089
Голосование Как оцениваете год президентства Зеленского?
  • Никак. Прошло мало времени, чтобы давать оценку
  • Украина начала дрейфовать в сторону России
  • Управляет страной не президент, а его окружение и олигархи
  • Топчемся на месте. Изменений нет
  • Реформы стартовали. Результат будет со временем
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua