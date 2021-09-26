В Испании вулкан продолжает извергать лаву и облака пепла. Видео

Испанские СМИ сообщили, что все воскресные рейсы были отменены. Фото: скриншот с видео

Аэропорт на испанском острове Пальма в воскресенье вновь открылся, но рейсы по-прежнему не осуществляются, поскольку расположенный на острове вулкан продолжает выбрасывать лаву и облака пепла через неделю после извержения. Об этом сообщает Голос Америки.

Беспилотник агентства Reuters заснял реку красной раскаленной лавы, стекающую по склонам кратера и проходящую рядом с жилыми домами, а также участки земли и здания, покрытые черной массой более медленной старой лавы.

Как отмечается, по словам директора комитета по ликвидации последствий извержения вулкана Мигеля Анхеля Моркуэнде, люди, эвакуированные из городов Таканде-де-Арриба, Таканде-де-Абахо и Таджуя могут вернуться в свои дома.

Компания-оператор аэропорта Aena сообщила, что аэропорт возобновил работу после того, как взлетно-посадочную полосу очистили от пепла. Однако авиакомпания Binter, обслуживающая Канарские острова, сообщила, что пока не возобновит полеты из-за погодных условий. Испанские СМИ сообщили, что все воскресные рейсы были отменены.

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Потоки лавы разрушили уже 166 зданий на площади более 100 га. Около 6000 человек эвакуировали с острова. Лава "буквально поедает дома, инфраструктуру и урожай".