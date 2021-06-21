В Иране аварийно остановилась атомная электростанция

АЭС в Иране аварийно остановилась. Фото: Укринформ

Единственную атомную электростанцию ​​в Иране временно отключили. Это первый случай, когда Иран сообщает об аварийном прекращении работы электростанции в городе Бушер.

Остановка Бушерской АЭС произошла в субботу и продлится три-четыре дня, сообщает ISNA.

Это может привести к перебоям в поставках электроэнергии в стране.

В частности, в столице Ирана Тегеране отключили от электроснабжения 57 правительственных и неправительственных организаций с высоким уровнем потребления, чтобы предотвратить перебоев в подаче электроэнергии городу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото

АЭС в городе Бушер сдали в эксплуатацию в 2011 году при содействии России.