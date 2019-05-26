В Ираке трех французов приговорили к смертной казни

Граждан Франции за участие в террористической группировке "Исламское государство" приговорили к смертной казни. Фото: 1news

В Ираке трех граждан Франции приговорили к смертной казни за участие в террористической группировке "Исламское государство".

Как отмечается, французов экстрадировали в Ирак из Сирии в феврале. Источники среди военных в то время сообщили, что граждани Франции были среди 280 задержанных, которых Ираку передали поддерживаемые США Сирийские демократические силы (SDF). Об этом сообщает Reuters.

"Их приговорили к смертной казни после того, как было доказано, что они являются членами террористической организации "Исламское государство", - рассказали в суде.

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Ирак начал судебный процесс над гражданами Франции, подозреваемых в членстве в Идил, в марте. При этом французское правительство категорически отказывается принимать боевиков и их жен. Министр иностранных дел Ле Дриан назвал их "врагами" нации, заявив, что они должны предстать перед правосудием в Сирии или в Ираке.

В Одесской области сотрудники СБУ задержали террориста "ИД", которого разыскивал Интерпол. Задержанный является гражданином одной из стран Средней Азии. В Украине иностранец прибыл, чтобы избежать ответственности за участие в боевых действиях на территории Сирии в составе вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство".