В Ираке обстреляли авиабазу с американскими военными

По базе выпустили восемь ракет. Фото: Mless

В Ираке обстреляли авиабазу Балад, на которой дислоцируются американские военные

Как отмечается, по базе выпустили восемь ракет "Катюша", семь из которых попали на взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщает Reuters.

Вследствие обстрелов ранения получили четверо иракских военных. О пострадавших американцах информации нет.

В заявлении иракских военных не сказано, кто стоит за атакой, и не упоминается об усиленной напряженности между Соединенными Штатами и Ираном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На фоне ситуации с Ираном: Трамп предлагает взять в НАТО страны Ближнего Востока

Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели. Его сбили иранской ракетой. Все 176 человек, находившихся на боту, погибли. Среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.