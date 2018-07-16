В интернете высмеяли печального Путина

В интернете высмеяли внешний вид президента США Владимира Путина на встрече с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки, Финляндия.

Пользователи обратили внимание на то, что Путин выглядит печальным.

"Или он не похмелился после финала, или уже получил по стопке", - пишут в интернете.

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Люди отметили, что костюм на нем плохо сидит. Предположили, что Путин носит бронежилет. К туфель президента приделали высокие каблуки.







Саммит Путина и Трампа 16 июля стал первой их полноценной встречей с момента избрания Трампа на пост президента США. Ранее оба политика встречались только на международных форумах.