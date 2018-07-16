Путин и Трамп дают совместную пресс-конференцию - прямая трансляция

Трамп и Путин дали совместную пресс-конференцию после саммита в Хельсинки

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проводят совместную пресс-конференцию в здании резиденции президента Финляндии.

Путин говорит, что нет причин для противостояния США и России. Они намерены прибегнуть к совместным усилиям для ядерного разоружения.

"Мы за продолжение борьбы с терроризмом и обеспечения кибербезопасности", - говорит Путин. Российские и американские специалисты обеспечивали безопасность Кубка мира.

"Не везде и не во всем наши позиции по вопросам региональных кризисов совпадают. Но надо искать точки соприкосновения", - говорит Путин.

"Соединенные Штаты могли бы более решительно подталкивать лидеров Украины к осуществлению "Минских договоренностей", - говорит лидер Кремля.

Трамп вновь поднял тему вмешательства в президентские выборы в США. Путин в очередной раз опроверг причастность России. Предложил вместе рассмотреть доказательства, если они появятся. Это может быть совместная группа по кибербезопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трампа поймали на подмигивании Путину

"Мы довольны нашей первой полноценной встречей", - заявил Путин.

"Это был прямой глубокий открытый диалог, который проходил очень хорошо", - говорит Трамп.

"Я лучше пойду на политический риск, преследуя мир, чем буду рисковать миром, преследуя политические цели", - Трамп. Перед тем вспомнил, что США и СССР вместе воевали во время Второй мировой.

"Сегодняшняя встреча - лишь начало процесса, который будет очень долгим. Но это первый шаг к более яркому светлому будущему", - говорит глава Белого дома.

Журналист из Интерфакса спрашивает о высказываниях Трампа, что "Северный поток-2" делает Европу зависимой. И второй вопрос - о том, что Трамп называл Путина соперником. Кем сейчас стал Путин?

"Я называл Путина конкурентом. Хорошим конкурентом. Слово" конкурент "- это хорошая метафора. Думаю, мы будем конкурировать", - говорит Трамп.

"Обе страны являются нефте-газовыми гигантами. И они могут конкурировать, и посмотреть, как это будет влиять на цены", - говорит Путин. Россия будет продолжать транзит через Украину. Более того, хочет расширить транзитные контракты. Если будут вопросы по ним, их будут урегулировать в арбитражном суде Стокгольма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп рассказал о впечатлении от личной встречи с Путиным

Вопрос к Путину: почему Трамп должен верить, что Россия не вмешивалась в выборы?

"Не было заговора, не было! Не знал я президента! Не с кем было сговариваться!", - вмешивается Трамп.

"Никому нельзя верить! Почему вы решили, что Трамп доверяет мне, а я ему полностью доверяю? Он отстаивает интересы Америки", - говорит Путин.

"Назовите мне хоть один факт. Это полный бред! То, что в российском обществе возникла симпатия к Трампу и разные люди могли по-разному эти симпатии проявлять", - говорит Путин.

"То, что касается будто 12 сотрудников наших спецслужб вмешивались в выборы. Я об этом ничего пока не знаю. Мне еще надо выяснить, о чем идет речь. У нас действует договоренность 1999 года о взаимной помощи об уголовных делах. Прокурор ... как фамилия? Мюллер ? Миллер?.. он может в рамках договора отправить нам запросы. Сотрудники внутренних органов могут в соответствии с этими запросами провести допросы и отправить протоколы в США. Мы можем допустить членов комиссии господина Миллера присутствовать на этих допросах. Но будем ожидать от американской стороны, чтобы они допросили тех, кого мы подозреваем в преступлениях ", - говорит Путин о 12 сотрудников ГРУ, которым Большое жюри выдвинуло обвинения во вмешательстве в выборы. Подразумевает Билла Браудера (Браудер называет себя врагом Путина №1. - Gazeta.ua).

Хотели бы вы, чтобы Трамп выиграл?

"Да я хотел, чтобы он выиграл. Потому что он говорил о нормализации российско-американских отношений", - Путин.

Путин назвал президента США по имени. Это произошло, когда рассказывал о сотрудничестве двух стран для решения гуманитарного кризиса в Сирии.

"Мы будем работать по Сирии и в Астанинском формате - вместе с Турцией и Ираном. Об этом я проинформировал Дональда", - сказал Путин.

"Говорят, сирийский мяч на нашей стороне. И поскольку у нас прошел Кубок мира, вот я передаю его президенту Трампу", - сказал Путин и передал Мелании Трамп мяч. Глава Белого дома сказал, что его сыну очень понравится подарок.

Снова подняли вопрос о вмешательстве ГРУ в американские выборы 2016 года.

"Я также работал в разведке. И считаю Россию демократической страной. Вы считаете Америку демократической? А если это так, то решение может вынести только суд. Здесь обвиняют во вмешательстве компанию "Конкорд". Они не представляют русское государство. Могу себе представить. И что? Это же не позиция государства. У вас есть люди с большими деньгами. Сорос, например. Он вообще во все вмешивается. И что, это позиция американского государства? ", - отвечаетПутин.

"Конкорд" - компания, которой руководит "повар Путина" Евгений Пригожин. Он руководит "фабрикой троллей" и наемниками из "группы Вагнера" в Сирии. - Gazeta.ua

"Позиция президента Трампа по Крыму известна. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к РФ. Мы придерживаемся другого мнения. Считаем, что провели референдум строго в соответствии с международным правом и уставом ООН", - говорит Путин. Отвечая на этот вопрос, он хихикнул.

"Есть ли у вас компромат на президента Трампа и членов его семьи?" - спросили Путина.

"Когда Трамп приезжал в Москву как бизнесмен, я даже не знал, что он там находится", - ответил.

В качестве примера привел экономический форум в Санкт-Петербурге. Мол, его в этом году посетили около 500 американских бизнесменов. На всех собирать компромат нет смысла.

"Большей ерунды трудно себе представить. Выбросьте эту шелуху из головы", - сказал Путин.

В заключение Трамп сказал, что поиск российского вмешательства в американские выборы - это охота на ведьм.

Саммит Путина и Трампа 16 июля стал первой их полноценной встречей с момента избрания Трампа на пост президента США. До него оба политика встречались только на международных форумах. Встреча состоялась в президентском дворце - резиденции главы Финляндии в столице страны Хельсинки. На него оба опоздали. Путин прилетел позже на 45 минут на самолете. Трамп приехал на несколько минут позже после Путина на кортежи. В общем начало задержалось почти на час. Саммит начался с беседы двух лидеров с глазу на глаз в Готическом зале. Длилась почти 3 часа. Затем был деловой обед в расширенном формате с их помощниками в Зеркальном зале. После того Путин и Трамп дали совместную пресс-конференцию.