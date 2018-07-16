Путин и Трамп дают совместную пресс-конференцию - прямая трансляция

 
Ексклюзивы
1/5
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 414
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 999
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1323
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 783
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
1 Просмотров: 963
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3726
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
2 Просмотров: 738
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 8604
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
2 Просмотров: 1593
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Просмотров: 639
Фото
Все фото
7
3
6
7
6
Журналиста с плакатом о ядерном оружии вытолкали из брифинга Путина и Трампа
Журналиста с плакатом о ядерном оружии вытолкали из брифинга Путина и Трампа
Трамп рассказал о впечатлении от личной встречи с Путиным
Трамп рассказал о впечатлении от личной встречи с Путиным
20 акул поймали рыбаки за один день
20 акул поймали рыбаки за один день
Археологи открыли древнеегипетскую мумификационную мастерскую
Археологи открыли древнеегипетскую мумификационную мастерскую
В конце Кубка мира по футболу российский стадион смыло в реку
В конце Кубка мира по футболу российский стадион смыло в реку
Видео
Все видео
Путин и Трамп дают совместную пресс-конференцию - прямая трансляция
Путин и Трамп дают совместную пресс-конференцию - прямая трансляция
Мелания Трамп "украла" свое сказочное платье у принцессы Дианы
Мелания Трамп "украла" свое сказочное платье у принцессы Дианы
На международной авиавыставке удивляют украинскими военными самолетами
На международной авиавыставке удивляют украинскими военными самолетами
Трампа поймали на подмигивании Путину
Трампа поймали на подмигивании Путину
Трамп и Путин померялись кортежами в Хельсинки
Трамп и Путин померялись кортежами в Хельсинки
Интервью
1/5
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
1 Просмотров: 1143
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3213
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 24715
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1377
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1323
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
Просмотров: 180
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
понедельник, 16 июля 2018 18:12

Путин и Трамп дают совместную пресс-конференцию - прямая трансляция

  Комментировать
Путин и Трамп дают совместную пресс-конференцию - прямая трансляция
Трамп и Путин дали совместную пресс-конференцию после саммита в Хельсинки

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проводят совместную пресс-конференцию в здании резиденции президента Финляндии.

Путин говорит, что нет причин для противостояния США и России. Они намерены прибегнуть к совместным усилиям для ядерного разоружения.

"Мы за продолжение борьбы с терроризмом и обеспечения кибербезопасности", - говорит Путин. Российские и американские специалисты обеспечивали безопасность Кубка мира.

"Не везде и не во всем наши позиции по вопросам региональных кризисов совпадают. Но надо искать точки соприкосновения", - говорит Путин.

"Соединенные Штаты могли бы более решительно подталкивать лидеров Украины к осуществлению "Минских договоренностей", - говорит лидер Кремля.

Трамп вновь поднял тему вмешательства в президентские выборы в США. Путин в очередной раз опроверг причастность России. Предложил вместе рассмотреть доказательства, если они появятся. Это может быть совместная группа по кибербезопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трампа поймали на подмигивании Путину

"Мы довольны нашей первой полноценной встречей", - заявил Путин.

"Это был прямой глубокий открытый диалог, который проходил очень хорошо", - говорит Трамп.

"Я лучше пойду на политический риск, преследуя мир, чем буду рисковать миром, преследуя политические цели", - Трамп. Перед тем вспомнил, что США и СССР вместе воевали во время Второй мировой.

"Сегодняшняя встреча - лишь начало процесса, который будет очень долгим. Но это первый шаг к более яркому светлому будущему", - говорит глава Белого дома.

Журналист из Интерфакса спрашивает о высказываниях Трампа, что "Северный поток-2" делает Европу зависимой. И второй вопрос - о том, что Трамп называл Путина соперником. Кем сейчас стал Путин?

"Я называл Путина конкурентом. Хорошим конкурентом. Слово" конкурент "- это хорошая метафора. Думаю, мы будем конкурировать", - говорит Трамп.

"Обе страны являются нефте-газовыми гигантами. И они могут конкурировать, и посмотреть, как это будет влиять на цены", - говорит Путин. Россия будет продолжать транзит через Украину. Более того, хочет расширить транзитные контракты. Если будут вопросы по ним, их будут урегулировать в арбитражном суде Стокгольма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп рассказал о впечатлении от личной встречи с Путиным

Вопрос к Путину: почему Трамп должен верить, что Россия не вмешивалась в выборы?

"Не было заговора, не было! Не знал я президента! Не с кем было сговариваться!", - вмешивается Трамп.

"Никому нельзя верить! Почему вы решили, что Трамп доверяет мне, а я ему полностью доверяю? Он отстаивает интересы Америки", - говорит Путин.

"Назовите мне хоть один факт. Это полный бред! То, что в российском обществе возникла симпатия к Трампу и разные люди могли по-разному эти симпатии проявлять", - говорит Путин.

"То, что касается будто 12 сотрудников наших спецслужб вмешивались в выборы. Я об этом ничего пока не знаю. Мне еще надо выяснить, о чем идет речь. У нас действует договоренность 1999 года о взаимной помощи об уголовных делах. Прокурор ... как фамилия? Мюллер ? Миллер?.. он может в рамках договора отправить нам запросы. Сотрудники внутренних органов могут в соответствии с этими запросами провести допросы и отправить протоколы в США. Мы можем допустить членов комиссии господина Миллера присутствовать на этих допросах. Но будем ожидать от американской стороны, чтобы они допросили тех, кого мы подозреваем в преступлениях ", - говорит Путин о 12 сотрудников ГРУ, которым Большое жюри выдвинуло обвинения во вмешательстве в выборы. Подразумевает Билла Браудера (Браудер называет себя врагом Путина №1. - Gazeta.ua).

Хотели бы вы, чтобы Трамп выиграл?

"Да я хотел, чтобы он выиграл. Потому что он говорил о нормализации российско-американских отношений", - Путин.

Путин назвал президента США по имени. Это произошло, когда рассказывал о сотрудничестве двух стран для решения гуманитарного кризиса в Сирии.

"Мы будем работать по Сирии и в Астанинском формате - вместе с Турцией и Ираном. Об этом я проинформировал Дональда", - сказал Путин.

"Говорят, сирийский мяч на нашей стороне. И поскольку у нас прошел Кубок мира, вот я передаю его президенту Трампу", - сказал Путин и передал Мелании Трамп мяч. Глава Белого дома сказал, что его сыну очень понравится подарок.

Снова подняли вопрос о вмешательстве ГРУ в американские выборы 2016 года.

"Я также работал в разведке. И считаю Россию демократической страной. Вы считаете Америку демократической? А если это так, то решение может вынести только суд. Здесь обвиняют во вмешательстве компанию "Конкорд". Они не представляют русское государство. Могу себе представить. И что? Это же не позиция государства. У вас есть люди с большими деньгами. Сорос, например. Он вообще во все вмешивается. И что, это позиция американского государства? ", - отвечаетПутин.

"Конкорд" - компания, которой руководит "повар Путина" Евгений Пригожин. Он руководит "фабрикой троллей" и наемниками из "группы Вагнера" в Сирии. - Gazeta.ua

"Позиция президента Трампа по Крыму известна. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к РФ. Мы придерживаемся другого мнения. Считаем, что провели референдум строго в соответствии с международным правом и уставом ООН", - говорит Путин. Отвечая на этот вопрос, он хихикнул.

"Есть ли у вас компромат на президента Трампа и членов его семьи?" - спросили Путина.

"Когда Трамп приезжал в Москву как бизнесмен, я даже не знал, что он там находится", - ответил.

В качестве примера привел экономический форум в Санкт-Петербурге. Мол, его в этом году посетили около 500 американских бизнесменов. На всех собирать компромат нет смысла.

"Большей ерунды трудно себе представить. Выбросьте эту шелуху из головы", - сказал Путин.

В заключение Трамп сказал, что поиск российского вмешательства в американские выборы - это охота на ведьм.

Саммит Путина и Трампа 16 июля стал первой их полноценной встречей с момента избрания Трампа на пост президента США. До него оба политика встречались только на международных форумах.

Встреча состоялась в президентском дворце - резиденции главы Финляндии в столице страны Хельсинки. На него оба опоздали. Путин прилетел позже на 45 минут на самолете. Трамп приехал на несколько минут позже после Путина на кортежи. В общем начало задержалось почти на час.

Саммит начался с беседы двух лидеров с глазу на глаз в Готическом зале. Длилась почти 3 часа. Затем был деловой обед в расширенном формате с их помощниками в Зеркальном зале. После того Путин и Трамп дали совместную пресс-конференцию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Путин и Трамп дают совместную пресс-конференцию - прямая трансляция». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июля

Более 2 тыс. вакансий ежемесячно: в Украине празднуют день бухгалтера

Убийца в романе прочитал приказ убить Джона Леннона

Людям не сообщили о загрязнении радиацией

Самое читаемое
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
14
 Просмотров: 192734
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
17
 2 Просмотров: 147722
Дочь нардепа показала фото с роскошного отдыха
Дочь нардепа показала фото с роскошного отдыха
5
 1 Просмотров: 86725
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
25
 Просмотров: 68419
52-летняя Синди Кроуфорд засветила фигуру в бикини
52-летняя Синди Кроуфорд засветила фигуру в бикини
5
 Просмотров: 43390
Больше всего комментируют
29
Аваков предлагает обсудить русский язык для Донбасса
13
Хабенский попал в базу "Миротворца"
6
Запуск "Северного потока-2" принесет Украине миллиардные убытки - эксперт
3
Украина лидирует в экспорте незаконной древесины
3
Путин заставляет Трампа ждать
Голосов: 1473
Голосование Кто выиграет Кубок мира по футболу-2018?
  • 1) Франция
  • 2) Хорватия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua