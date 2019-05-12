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воскресенье, 12 мая 2019 14:04

В Индонезии умерли 496 членов избирательных комиссий

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В Индонезии умерли 496 членов избирательных комиссий
В Индонезии из-за истощения умерли полтысячи членов избиркома. Фото: Вest-news

В Индонезии из-за истощения умерло 496 членов избирательных комиссий.

Умершие были истощены многочасовым подсчетом голосов. Об этом сообщает The Straits Times, ссылаясь на данные правительства.

Как отмечается, наибольшее количество смертей зафиксировано в провинции Западная Ява - 131. Министерство здравоохранения Индонезии объявило, что чаще всего причиной смерти членов избиркомов в четырех провинциях - Джакарте, Западной Яве, Риау и Юго-Восточной Сулавеси - был инсульт или сердечный приступ.

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Также участники избиркома умирали от сердечной и дыхательной недостаточности, сепсиса, астмы, а также вследствии ДТП.

Команда Владимира Зеленского считает своими первоочередными задачами борьбу с коррупцией и порядок в судебной системе. Советник Александр Данилюк сказал, что План действий Владимира Зеленского на первые 100 дней президентства готов на 95%.

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